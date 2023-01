Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ereignisreicher Jahreswechsel

Jena (ots)

Wie auch schon in den Jahren zuvor verminderte der Konsum von Alkohol und anderer berauschender Mittel die Hemmschwelle so mancher Jenaer Bürger. Auch der unsachgemäße Umgang mit Feuerwerkskörpern sowie die Verwendung nicht zugelassener Pyrotechnik oder gefährlicher Selbstlaborate wurde hierdurch begünstigt. Am Silvesterwochenende kam es zu mehreren kleinen Bränden und Sachbeschädigungen sowie zu Streitigkeiten und Körperverletzungsdelikten.

Freitag. Eine Gruppe von Jugendlichen stimmte sich am Freitagabend auf dem Ernst-Abbe-Platz zu früh auf Silvester ein. Die Gäste des angrenzenden Restaurants vernahmen kurz nach 18 Uhr zahlreiche Detonationen von Silvesterböllern. Gleich mehrere Streifenwagen kamen daraufhin zum Einsatz und konnten die Betroffenen in der Nähe feststellen. Gegen die beiden 15 und 17 Jahre alten Männer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz eingeleitet.

Samstag. In der Johannisstraße kam es in der Silvesternacht zu einer gefährlichen Körperverletzung, wobei ein 38jähriger Mann nach einem verbalen Streit durch zwei Männer angegriffen und mit einem Messer schwer verletzt wurde. Die 24 und 26 Jahre alten Täter westasiatischer Herkunft konnten durch aufmerksame und couragierte Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Gegen die beiden Täter wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Sonntag. In den frühen Morgenstunden konnte die Polizei eine größere Schlägerei in der Wagnergasse unterbinden. Hier kam es nach einem Streit bei einer Veranstaltung zu einer körperlichen Auseinandersetzung, wobei mindestens sieben Personen leicht verletzt wurden. In einem Hausflur in der Anna-Siemsen-Straße entzündete ein unbekannter Täter eine Feuerwerksbatterie, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Durch Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte der Brand frühzeitig gelöscht werden. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell