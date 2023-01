LPI-J: Zum wiederholten Male Autos beschädigt

Weimar (ots) - Am Freitag gegen 15:10 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Rehwild. Eine 63-jährige Frau befuhr mit ihrem Pkw Dacia die Weimarische Straße aus Richtung Humboldtstraße in Richtung Niedergrunstedt. Ca. 200 Meter nach der Kreuzung zur Humboldtstraße rannten plötzlich zwei Rehe von links über die Straße. Eines der beiden Tiere rannte direkt in die linke Fahrzeugseite des just in diesem Moment vorbeifahrenden Pkw. Die Fahrerin zog ...

mehr