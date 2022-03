Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Räuber überfallen Tankstelle an der Norfer Straße

Neuss (ots)

Zwei maskierte Männer betreten den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Norfer Straße, gehen zielstrebig auf die Kassieren zu und fordern die Herausgabe der Tageseinnahmen. Während sich der eine Täter am eher geringen dreistelligen Bargeldbetrag aus der Kasse zu schaffen macht, plündert sein Komplize das Zigarettenregal. Anschließend ergreifen beide Räuber die Flucht über die Norfer Straße hinein in den Weg "Am Wolfsbruch". Dort verliert sich ihre Spur.

So geschehen am Mittwochabend (09.03.), 20:45 Uhr, in Neuss-Grimlinghausen.

Die Polizei fahndete unmittelbar nach dem Notruf aus der Tankstelle mit starken Kräften nach dem Duo und setzte hierfür auch einen Hubschreiber ein.

Zeugenbeschreibungen nach, handelte es sich um junge Männer im Alter von etwa 20 Jahren, die beide circa 175 bis 180 Zentimeter groß und dünn, sowie dunkel gekleidet (Jogginghosen) waren.

Die Kripo (KK 12) ermittelt und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zur Identität der Tatverdächtigen geben können, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 02131 300-0.

