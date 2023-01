Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Körperverletzung

Weimar (ots)

Bereits seit geraumer Zeit gab es Spannungen zwischen zwei Männern. Am Sonntagabend trafen die beiden 23- und 25-Jährigen in der Altstadt nun zufällig aufeinander. Auf dem Markt gerieten sie in Streit. In der Folge kam es zwischen den beiden zu einer handfesten Prügelei, in deren Folge die Männer zur ambulanten Behandlung ins Klinikum mussten. Es wurde gegen jeden ein Verfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Der Grund des bestehenden Konflikts zwischen den Streithähnen ist nicht bekannt.

