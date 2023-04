Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg vom 21.04.2023 - 23.04.2023

Seevetal (ots)

Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Freitagabend, um 21:24 Uhr wurde ein 22-Jähriger aus Seevetal mit seinem Pkw angehalten und kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass er unter dem Einfluss von THC stand. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Glüsingen - Aufbruch eines Milchautomaten

Am Freitag, in der Zeit von 08:48 Uhr bis 08:54 Uhr, fuhren drei unbekannte Männer mit einem Opel Astra mit Ausfuhrkennzeichen auf ein Grundstück in Glüsingen, in die Straße "Ring". Hier begaben sie sich zielgerichtet zu einem Milchautomaten in einem Verkaufsraum, brachen diesen auf und entwendeten das Bargeld.

Toppenstedt - Ruhestörung

In der Freitagnacht kam es in Toppenstedt zu einer Ruhestörung. Nach dem ersten polizeilichen Einsatz wurde die Musik wieder laut gestellt, sodass bei dem zweiten Einsatz die Musikanlage sichergestellt wurde. Im Anschluss suchte der Eigentümer der Anlage die Polizeidienststelle in Winsen (Luhe) auf und forderte sie zurück. Dort tat er seinen Unmut über die kurze Wartezeit damit kund, indem er sichtbar auf das Gelände urinierte. Gegen den Betroffenen wurden nun Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Winsen (Luhe) - Exhibitionist im Luhe-Park

Am Samstagnachmittag lief beim Luhe-Park eine leicht bekleidete, männliche Person umher und entblößte sich öffentlich. Durch einen weiteren Hinweis konnte die Polizei den Täter schließlich ausfindig machen. Der 24-Jährige hatte zudem noch einen offenen Haftbefehl und wurde einer JVA zugeführt. Zeugen oder weitere betroffene Personen werden gebeten sich bei der Polizei in Winsen (Luhe) unter der Telefonnummer 04171-7960 zu melden.

Winsen (Luhe) - Einbruch in Apotheke

Am Sonntag, um 02:30 Uhr, brachen zwei Personen in eine Apotheke in der Bahnhofstraße in Winsen (Luhe) ein. Anwohner wurden durch die Alarmanlage und Scheibenklirren auf den Einbruch aufmerksam und riefen die Polizei. Die zwei Täter (16 und 21 Jahre) konnten im Nahbereich durch Polizeibeamte festgestellt werden. Diebesgut wurde nicht erlangt. Der minderjährige Täter wurde an das Jugendamt übergeben. Der andere Täter konnte nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wieder seines Weges gehen.

Buchholz i.d.N. - Angriff auf E-Scooter-Fahrer

Am späten Freitagabend fuhr ein 47-Jähriger mit seinem E-Scooter durch Buchholz, als er von vier unbekannten Personen angegriffen und auf den Hinterkopf geschlagen wurde. Die Täter versuchten, seinen E-Scooter zu entwenden. Als der Herr damit drohte, die Polizei zu rufen, ließen die Täter von ihm ab. Der Herr begab sich leicht verletzt ins Krankenhaus und verständigte anschließend die Polizei. Zeugen, die Hinweise zur Täterschaft geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Buchholz i.d.N. unter der Telefonnummer 04181-2850 zu melden.

Buchholz i.d.N. - Verkehrskontrolle mit diversen Strafverfahren

Am Samstagmittag wurde in Buchholz ein Pkw mit vier männlichen Insassen kontrolliert. Bei der Kontrolle fiel den Polizeibeamten eine mit Zigarettenschachteln gefüllte Sporttasche im Pkw auf. Es besteht der Verdacht, dass diese zuvor gestohlen worden sind. Die 174 Schachteln wurden sichergestellt. Der Fahrzeugführer konnte zudem keine Fahrerlaubnis vorzeigen und stand unter dem Einfluss von Kokain. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

