LPI-G: Verkehrskontrolle endet mit Anzeige

Gera (ots) - Eine 40-Jährige befand sich am Sonntagmorgen um 00:15 Uhr auf einer Feierlichkeit am Stadtgraben in Gera. Dort tanzte sie mit einem Getränk in der Hand auf der Tanzfläche. Dabei stieß sie gegen eine 38-Jährige und begoss diese versehentlich, wodurch es zu einem Streit zwischen beiden kam. Daraufhin soll die 40-Jährige die andere Frau geschlagen und am Hals gepackt haben, wodurch diese leicht verletzt ...

