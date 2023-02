LPI-G: Alkoholisiert verunfallt

Altenburg (ots) - Unbekannte haben in der Nacht von Samstag zu Sonntag die Scheiben von mehreren PKWs im Stadtteil Südost eingeschlagen. Entwendet wurde aus den Fahrzeugen nichts. Da zum Teil leere Alkoholflaschen in der Umgebung der Fahrzeuge aufgefunden worden, geht die Polizei derzeit von übermütigen Partygängern aus. Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurden eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

mehr