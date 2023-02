LPI-G: Betrüger verunsichern mit "Schockanrufen"

Greiz (ots) - In der vom Samstag zum Sonntag kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B92 zwischen Elsterberg und Greiz Döhlau. Am Ortseingang Greiz kam ein silbergrauer VW Golf in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und schleuderte in ein angrenzendes Grundstück, wobei er einen Gartenzaun sowie eine Hecke durchbrach. Der Unfallfahrer ließ seinen demolierten Wagen zurück und entfernte sich zu Fuß ...

