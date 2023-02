LPI-G: Schlägerei bei Pahrener Faschingsveranstaltung

Weida (ots) - In der Nacht vom Samstag zum Sonntag kurz nach Mitternacht wurde in der Weidaer Joliot-Curie-Straße ein VW Touran gestoppt und kontrolliert. Beim 45-jährigen Fahrzeugführer wurde Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,46 Promille. Ein Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren wurde eingeleitet. Dem Mann droht ein Fahrverbot sowie eine empfindliche Geldbuße. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

