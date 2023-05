Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Große Verkehrskontrolle in Solingen - Alkohol und Drogen im Fokus

Wuppertal (ots)

Am gestrigen Donnerstag (04.05.2023) führte die Polizei unter anderem mit Unterstützung des Straßenverkehrsamtes eine großangelegte Kontrolle durch. Ein besonderes Augenmerk lag auf Drogen und Alkohol im Straßenverkehr. Dabei stellten die Beamten in Solingen auf der Straße Landwehr mehrere Verstöße fest. Der Verkehrsdienst der Polizei Wuppertal, sowie Polizeibeamte, welche an einem Seminar zum Erkennen von Drogen und Alkohol teilnahmen, kontrollierten über 250 Fahrzeuge und deren Fahrer. In 13 Fällen entstand der Verdacht, dass Verkehrsteilnehmer Drogen konsumiert hatten. Der Arzt entnahm ihnen vor Ort Blutproben. Neben weiteren Ordnungswidrigkeiten, fielen fünf Fahrer auf, die über keinen gültigen Führerschein verfügten. Einer von ihnen missachtete Anhaltezeichen und setzte seine Fahrt fort. Polizeibeamte stellten ihn kurz darauf und kontrollierten ihn. Neben einem nicht vorhandenen Führerschein stellten die Beamten auch Anzeichen für Drogenkonsum fest. Seitens der Polizei finden solche Großkontrollen immer wieder unangekündigt im Bergischen Städtedreieck statt. Ziel ist es, die Sicherheit auf den Straßen im Städtedreieck weiter zu verbessern. (rb)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell