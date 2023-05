Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG - Sicher mit dem Pedelec - Trainingsangebot der Polizei

Wuppertal (ots)

In unserer Verkehrsunfallstatistik ist sichtbar geworden, dass die Zahlen der Unfälle von Fahrädern mit elektrischer Tretunterstützung, gestiegen sind. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass sie sich an immer größer werdender Beliebtheit erfreuen. Um den Unfallzahlen zu begegnen bieten wir kostenlose Trainings, für sicheres Fahren im Alter (60+), an. Ablauf des Pedelec - Trainings Für die Teilnahme setzen wir ein verkehrssicheres Pedelec (Fahrrad mit elektrischer Tretunterstützung) und einen eigenen Fahrradhelm voraus. Der Ablauf der Trainings soll sich nach dem Programm "Fit mit dem Fahrrad" der Deutschen Verkehrswacht richten, welches in Zusammenarbeit mit der Unfallforschung des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft entwickelt wurde. Für die Schulung mit max.12 Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind 3 Stunden anberaumt, untergliedert in einen theoretischen und einen praktischen Teil. Im praktischen Teil befassen wir uns mit einem Sicherheitscheck des Fahrrads sowie dem Handling und diversen Parcours mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Abgerundet wird dies durch den theoretischen Teil, welcher uns die Straßenverkehrsordnung, das Verhalten im Straßenverkehr, Sichtbarkeit, Trageweise und Einstellung des Helms sowie der Reflexion des eigenen Könnens vermittelt. Das Training wird an der Jugendverkehrsschule in der Ehrenhainstraße 110 in 42329 Wuppertal stattfinden. Melden Sie sich gerne bei uns an! Wir freuen uns auf ihr Erscheinen. Geplante Termine: Dienstag, 09.05.2023, 14:30 - 17:30 Uhr Donnerstag, 16.05.2023, 14:30 - 17:30 Uhr Anmeldung unter: Verkehrsunfallpraevention.wuppertal@polizei.nrw.de oder telefonisch unter: PHK Geeven: Tel. 0202-284-9523 PHKín Vrba: Tel. 0202-284-9527

