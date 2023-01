LPI-J: Geschwindigkeitskontrollen in Kahla

Jena (ots) - In einen Indoor-Spielplatz in der Löbstedter Straße in Jena brachen Unbekannte in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch ein. Die Täter hebelten das Fenster zur Küche auf und hoben es aus dem Rahmen. Durch die so entstandene Öffnung kletterten die Einbrecher ins Innere. Nachdem die Diebe die Kasse vergeblich nach Geld durchstöberten, wurden sie auf der Suche nach Beutegut schließlich fündig. Sie entwendeten einen Würfeltresor, in welchem sich neben Bargeld ...

