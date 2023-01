Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbrecher entwenden Tresor

Jena (ots)

In einen Indoor-Spielplatz in der Löbstedter Straße in Jena brachen Unbekannte in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch ein. Die Täter hebelten das Fenster zur Küche auf und hoben es aus dem Rahmen. Durch die so entstandene Öffnung kletterten die Einbrecher ins Innere. Nachdem die Diebe die Kasse vergeblich nach Geld durchstöberten, wurden sie auf der Suche nach Beutegut schließlich fündig. Sie entwendeten einen Würfeltresor, in welchem sich neben Bargeld in Höhe von 1000,- Euro auch alle Schlüssel für die Spielzeuge befanden. Darüber hinaus wurden zwei Akkustaubsauger sowie ein Dampfreiniger entwendet. Die Kriminalpolizei Jena sicherte vor Ort zahlreiche Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich telefonisch unter der 03641-810 zu melden.

