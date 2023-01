Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Scheiben eingeschlagen

Weimar (ots)

In Bad Berka wurden am Mittwoch bei mindestens zwei Fahrzeugen die Scheiben eingeschlagen. So wurde gestern Nachmittag, zwischen 14:00 Uhr und 15:45 Uhr auf einem Parkplatz in der Hetschburger Straße die Heckscheibe eines Skoda eingeschlagen. Aus dem Kofferraum entwendete der Täter dann die darin befindliche Tasche des 59-Jährigen Fahrzeugbesitzers. In der Tasche befanden sich neben dem Bargeld des Weimarers auch all dessen Papiere und Dokumente. Auf einem Waldparkplatz zwischen Bad Berka und Blankenhain wurden zwischen 15:40 Uhr und 16:00 Uhr die Seitenscheiben eines anderen Skoda eingeschlagen. Da sich hier aber nichts Stehlenswertes im Fahrzeug befand,beließ es der unbekannte Täter dabei. Hinweise zu einem Tatverdächtigen gibt es bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht.

