Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: In Schule randaliert

Weimar (ots)

Offenbar durch ein Fenster verschafften sich Unbekannte in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch Zutritt in das Schulgebäude in der Pestalozzistraße. Innerhalb des Schulgebäudes wurden sodann mehrere Türen beschädigt. Dessen nicht genug entleerten die Täter Feuerlöscher im Haus und verteilten aus der Küche entnommene Lebensmittel. Durch dieses Handeln entstand innerhalb des Schulgebäudes Sachschaden in Höhe mehrerer tausend Euro.In

