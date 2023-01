Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Betrunkene hantieren mit Luftdruckpistole - 41-jähriger muss ins Krankenhaus

Apolda (ots)

Am gestrigen Mittwoch, gegen 20:45 Uhr kam es in der Stegmannstraße in Apolda zu einem Unfall mit einer Schreckschusspistole. Nach ausgiebigem Alkoholkonsum hantierte ein 41-Jähriger mit seiner eigenen Luftdruckpistole vor seinem 40-jährigen Freund und schoss sich aus Unkenntnis über den Ladezustand selbst in die Hand. Der Verletzte wurde mit der noch feststeckenden Munition in der Hand ins Robert-Koch-Krankenhaus gebracht. Der 41-Jährige ist im Besitz eines kleinen Waffenscheines. Eine entsprechende Meldung an die Waffenbehörde wurde veranlasst.

