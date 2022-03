Polizei Dortmund

POL-DO: Beifahrerin verstirbt nach Verkehrsunfall in Dortmund

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0301

Nach einem Verkehrsunfall am Freitag, 11.3., auf der Straße Königsheide erlag eine 51-jährige Beifahrerin ihren Verletzungen im Krankenhaus.

Nach ersten Ermittlungen gingen bei der Einsatzleitstelle der Polizei gegen 13.30 Uhr mehrere Anrufe ein, dass eine Frau und ein Mann augenscheinlich unter Einfluss von Alkohol zusammen in einem Auto fahren würden. Die alarmierten Beamten fanden daraufhin kurze Zeit später das mutmaßliche Auto in einem Graben an der Straße Königsheide. Offenbar war der Pkw von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Zusammen mit Ersthelfern retten die Beamten die beiden Insassen aus dem brennenden Fahrzeug und löschten die Flammen mit einem Feuerlöscher. Bis zum Eintreffen von Rettungskräften kümmerten sich die Ersthelfer und die Polizisten um die Schwerverletzten.

Ein Rettungshubschrauber und ein Rettungswagen brachten den 55-jährigen Fahrer aus Dortmund sowie die 51-jährige Beifahrerin aus Lünen in umliegende Krankenhäuser.

Die Frau erlag am Abend ihren Verletzungen.

Die Ermittlungen, insbesondere zur Unfallursache, dauern an.

Fragen zu dem Sachverhalte richten Journalisten bitte ab Montag zu den hiesigen Geschäftszeiten an die örtliche Pressestelle.

