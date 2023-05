Polizei Wuppertal

POL-W: W Randalierer ruft Einsatz von Spezialkräften auf den Plan

Wuppertal (ots)

Familiäre Streitigkeiten in einer Wohnung an der Wormser Straße führten am frühen Vormittag zu einem größeren Polizeieinsatz. Heute (03.05.2023), gegen 06.36 Uhr, erhielt die Leitstelle der Polizei Wuppertal den Hinweis auf familiäre Streitigkeiten in einer Wohnung an der Wormser Straße. Im Verlauf der Auseinandersetzung konnte die Mutter aus der Wohnung flüchten, während der aggressive Familienvater mit der Tochter in der Wohnung verblieb. Die sofort eingesetzten Kräfte sperrten zunächst den Nahbereich um das Haus. Beim Versuch der Kontaktaufnahme mit dem 34-jährigen Wuppertaler, warf der polizeilich bekannte Mann eine Getränkeflasche aus dem Fenster in Richtung der Einsatzkräfte. Angeforderte Spezialkräfte gelangten im weiteren Einsatzverlauf in die Wohnung und überwältigten den Randalierer mit einfacher körperlicher Gewalt. Hierbei erlitt der alkoholisierte Beschuldigte leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus versorgt wurden. Das unversehrte Kind konnte in die Obhut der Mutter übergeben werden, Betreuungsmaßnahmen werden seitens des polizeilichen Opferschutzes durchgeführt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei. Während des polizeilichen Einsatzes kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. (kr)

