Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Mitarbeiter bemerkt Ladendiebstahl - Diebesgut im Wert von rund 1000 Euro entdeckt

Bünde (ots)

(jd) Der Mitarbeiter eines Supermarktes in der Wilhelmstraße bemerkte am Dienstag (6.9.), gegen 14.30 Uhr, drei Männer, die im Kassenbereich diverse Tabakwaren an sich nahmen und in ihrer Kleidung verstauten. Bei genauerem Hinsehen bemerkte der Mitarbeiter, dass es sich um Kleidung aus dem Markt handelt, die die Unbekannten offenbar im Laden angezogen hatten. Die Männer passierten dann den Kassenbereich, ohne zu bezahlen. Der Mitarbeiter versuchte, einen der Männer anzusprechen, der jedoch sogleich die Flucht Richtung Ausgang antrat. Dort wurde er jedoch von weiteren Mitarbeitern aufgehalten. Die drei Männer wurden bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Polizei in ein Büro geführt. Sie trugen Tabakwaren und Kleidung im Gesamtwert von rund 1000 Euro bei sich. Bei den Männern handelt es sich um einen 40-Jährigen und einen 37-Jährigen aus Bramsche, sowie einen 47-Jährigen aus Essen. Die Männer führten einen Citroen mit sich, in dem die Beamten weitere Produkte, unter anderem diverse Kleidungsstücke, fanden. Ob es sich um weiteres Diebesgut handelt, muss noch überprüft werden. Die Männer wurden zur Polizeiwache Herford gebracht und dem Herforder Gewahrsam zugeführt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell