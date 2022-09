Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannter entwendet Münzsammlung - Polizei sucht Zeugen

Vlotho (ots)

(jd) Über ein Kleinanzeigenportal im Internet inserierte ein 77-jähriger Vlothoer seine umfangreiche Briefmarken- und Münzsammlung. Ein etwa 60 Jahre alter Mann meldete sich auf das Inserat und suchte den Vlothoer gestern (6.9.), um etwa 17.10 Uhr in dessen Haus an der Südspange auf. Er ließ sich die Sammlung zeigen und bot dann 200 Euro an. Da der geschätzte Wert der Münzen jedoch bei rund 5000 Euro liegt, lehnte der 77-Jährige ab. Daraufhin nahm der etwa 190cm große Mann die Münzsammlung, ließ ein 200 Euro Schein vor Ort und flüchtete mit einem dunklen Mercedes in Richtung Valdorfer Straße. Der Mann hat helle Haare, einen Schnurrbart und eine Hasenscharte. Er trug gestern ein helles Hemd und eine dunkle Hose. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Angaben zu diesem Mann machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

