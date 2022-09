Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Reifenplatzer bei Ausweichmanöver - Unfallbeteiligter LKW-Fahrer gesucht

Bünde (ots)

(jd) Am Montag (6.9.) fuhr eine 32-jährige Bünderin mit ihrem Mercedes auf der Stresemannstraße in Fahrtrichtung Neumannstraße. In einem Einmündungsbereich kam der Frau ein anthrazitfarbener LKW mit weiß-rotem Schriftzug entgegen. Da sich der LKW laut der 32-Jährigen sehr weit mittig auf der Fahrbahn befand, wich sie diesem aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei geriet sie mit ihrem Mercedes auf den angrenzenden Grünstreifen und vernahm plötzlich einen lauten Knall. Dann bemerkte sie, dass einer ihrer Reifen offenbar bei dem Ausweichmanöver geplatzt ist. Der etwa 50 bis 60 Jahre alte LKW-Fahrer, der eine Brille trug, setzte seine Fahrt fort. Die Polizei bittet den am Unfall beteiligten LKW-Fahrer oder mögliche Zeugen, die Angaben zu diesem machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

