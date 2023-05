POL-W: SG - Einbrecher kann vor Ort festgenommen werden

Wuppertal (ots) - Am 01.05.2023, gegen 12:00 Uhr, kam es auf der Kreuzung Schützenstraße und Ritterstraße zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Ein 64-jähriger Mann wollte von der Schützenstraße nach links in die Ritterstraße abbiegen, als er nach bisherigen Erkenntnissen ein Motorrad übersah, das in entgegengesetzter Richtung auf der Schützenstraße unterwegs war. Der 62-jährige Fahrer der ...

mehr