POL-WE: Vito gestohlen + Vandalismusschäden auf Friedhofsgelände + Polizei sucht weißen Kleinwagen mit rotem Dach

Bad Nauheim: Vito gestohlen

Zwischen Freitag (02.12.) und Montag (05.12.) stahlen Diebe in der Hubert-Vergölst-Straße (Schwalheim) einen weißen Mercedes Vito, an welchem Berliner Kennzeichen angebracht waren. Der Wert des Fahrzeuges beträgt etwa 5.000 Euro. Die Polizei in Friedberg bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06031/6010.

Nidda: Vandalismusschäden auf Friedhofsgelände

Unbekannte verursachten auf dem Gelände des Friedhofes in Nidda Schäden in vierstelliger Höhe. Zwischen Freitagnachmittag (02.12., 13 Uhr) und Dienstagmorgen (06.12., 7 Uhr) hatten Chaoten eine Sitzbank umgeworfen, schlugen eine Seitenscheibe der Trauerhalle ein, verschmorten einen Lichtschalter und entzünden die Schleifen mehrerer Blumenkränze. Die Polizei in Nidda ermittelt nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 06042/9648-180 zu melden.

Altenstadt: Polizei sucht weißen Kleinwagen mit rotem Dach

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Mittwoch, 30.11.2022 in Höhe der Altenstädter Straße 6 ermittelt die Büdinger Polizei und sucht nach dem flüchtigen Fahrzeug. Gegen 14 Uhr hatte ein weißer Fiat 500 mit rotem Dach die Altenstädter Straße in Richtung Heegheimer Straße (OT Lindheim) befahren und war dabei mit dem rechten Außenspiegel am linken Außenspiegel des am Fahrbahnrand in Höhe Hausnummer 6 parkenden, roten VW Golf hängen geblieben und diesen dabei beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern war die verursachende Person dann weitergefahren. Zeugenangaben zufolge waren an dem gesuchten Kleinwagen Kennzeichen mit FB-Kennung sowie einem folgenden "B" angebracht gewesen. Wo ist seither ein weißer Fiat 500 mit rotem Dach und beschädigtem, rechten Außenspiegel aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizei in Büdingen unter Tel. 06042/96480.

