POL-W: W - Fußgängerin angefahren - Fahrer flüchtet

Wuppertal (ots) - Familiäre Streitigkeiten in einer Wohnung an der Wormser Straße führten am frühen Vormittag zu einem größeren Polizeieinsatz. Heute (03.05.2023), gegen 06.36 Uhr, erhielt die Leitstelle der Polizei Wuppertal den Hinweis auf familiäre Streitigkeiten in einer Wohnung an der Wormser Straße. Im Verlauf der Auseinandersetzung konnte die Mutter aus der Wohnung flüchten, während der aggressive ...

