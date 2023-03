Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Katalysatorendiebe gesucht

Hamm-Mitte/Uentrop (ots)

Pkw-Katalysatoren waren die Beute von bislang unbekannten Dieben, die in der Nacht von Donnerstag, 2. März, auf Freitag, 3. März, zuschlugen. Die drei betroffenen Autos waren in der Brückenstraße (Opel Astra), am Ostenwall (Opel Astra) und am Marderweg (VW Polo) geparkt.

Die Katalysatoren wurden von den Dieben vermutlich mit einem Spezialwerkzeug ausgebaut.

Wer verdächtige Personen an den Tatorten bemerkt hat, wird gebeten, die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder über die E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de zu kontaktieren.(hei)

