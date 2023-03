POL-HAM: Fahrraddieb stiehlt Pedelec und flüchtet

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Ein Unbekannter brach am frühen Sonntagmorgen, gegen 6.40 Uhr, in eine Tankstelle auf der Römerstraße ein. Der Mann schlug eine Scheibe des Tankstellenshop ein und verschaffte sich so Zutritt. Er entwendete Zigarettenschachteln und flüchtete nach der Tat zu Fuß in südliche Richtung. Der Einbrecher ist etwa 20 Jahre jung, zirka 1,8 Meter groß und von schlanker Statur. Seine dunklen Haare trägt er kurz. Zur Tatzeit war er mit einer Jeanshose, ...

mehr