Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unbekannte Täter flexen Geldautomaten auf - Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Magdeburger Berg

25.12.2022, 20.10 Uhr

Am Sonntagabend drangen unbekannte Täter in ein Einkaufszentrum in der Straße Magdeburger Berg in Helmstedt ein. Dort flexten sie einen Geldautomaten auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Die Täter entkamen unerkannt. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

Nach bisherigen polizeilichen Ermittlungen gelangten unbekannte Täter am Sonntagabend auf das Dach des Einkaufszentrums und drangen durch ein Fenster in das Gebäude ein. Dort nutzten sie offensichtlich schweres Werkzeug, um ein Seitenteil eines dort aufgestellten Geldautomaten aufzuschneiden. Als ihnen dieses gelungen war stahlen sie das Bargeld aus dem Automaten und flüchteten durch eine Notausgangstür.

Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in am Tatort oder der näheren Umgebung gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/4646-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell