Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Maria Veen - Mit Zigarette eingeschlafen

Maria Veen (ots)

Mit einer Zigarette in der Hand sei er eingeschlafen, gab ein Bewohner einer Wohneinrichtung in Maria Veen nach einem Brand am Freitag an. Er sei durch den Qualm geweckt worden und habe selbstständig das Feuer gelöscht. Die Feuerwehr rückte gegen 15.00 Uhr an und lüftete die Räumlichkeiten. Zur Kontrolle wurde der Rekener vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Gebäudeschaden entstand nicht.

