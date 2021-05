Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Brand in einer Mikrowelle

Mönchengladbach-Wanlo, 30.04.2021 23:34 Uhr, Plattenstraße (ots)

Am heutigen Freitagabend wurde die Feuerwehr Mönchengladbach zu einer Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus nach Wanlo alarmiert. Aufmerksame Bewohner hatten den Alarm von Rauchwarnmeldern und Brandgeruch wahrgenommen.

Bewohner des betroffenen Hauses hatten die Mieterin der Wohnung bereits vor Eintreffen der ersten Einsatzkräfte aus der Wohnung geholt und ins Freie gebracht. Ein Trupp unter Atemschutz ging zur Brandbekämpfung in die Wohnung vor. Dort kam es aus bisher unbekannten Gründen zu einem Brand in einer Mikrowelle. Der Inhalt konnte kurzfristig abgelöscht werden. Abschließend wurden noch Lüftungsmaßnahmen durchgeführt.

Die Mieterin und der Ersthelfer wurden an der Einsatzstelle durch den Rettungsdienst der Feuerwehr betreut und zur weiteren medizinischen Abklärung in ein städtisches Krankenhaus transportiert. Weitere Personen waren nicht betroffen und konnten nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen in Ihre Wohnungen zurückkehren.

Die betroffene Wohnung wurde zur Ermittlung der Brandursache an die Polizei übergeben.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Freiwillige Feuerwehr mit den Einheiten Wanlo und Wickrathberg sowie der Drehleiter der Einheit Wickrath, der Rettungsdienst der Feuerwehr mit zwei Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Feuerwehr.

Einsatzleiter: BM Markus Herzog (Zugführer zur Ausbildung) , Brandamtsrat Daniel Kleinen

