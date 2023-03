POL-MK: Solarleuchten ausgebaut

Iserlohn (ots) - Die Polizei hat am Montagmorgen nach einem Ladendiebstahl einen 21-jährigen Mann vorläufig festgenommen. Gegen 8.20 Uhr beobachteten ihn Mitarbeiter eines Supermarktes an der Mendener Straße, wie er eine Flasche Vodka und eine Dose Bier aus den Regalen nahm und mit den Flaschen in der Hand durch den Kassenbereich ging -ohne zu bezahlen. Als er ...

