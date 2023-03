Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Kfz-Halle/Diebstahl auf Krankenstation

Lüdenscheid (ots)

Unbekannte verschafften sich zwischen Mittwoch und Montag gewaltsam über eine Tür Zutritt zu einer Kfz-Halle an der Heedfelder Landstraße. Nach aktuellem Kenntnisstand machten die Täter allerdings im Inneren keine Beute. Täterhinweise liegen bisher nicht vor. (schl)

Eine Mitarbeiterin einer Station im Klinikum Lüdenscheid beobachtete am Montagabend, gegen 19:30 Uhr, einen ca. 1.80m großen Mann mit kurzem, blonden Haar dabei, wie dieser sich an einem auf dem Flur stehenden Medikamentenwagen zu schaffen machte. Anschließend griff er von einem anderen Wagen eine Teekanne und verstaute sie in einem mitgeführten Müllbeutel. Als ihn eine weitere Mitarbeiterin auf den Diebstahl ansprach, entfernte sich der Mann schnellen Schrittes in Richtung Parkplatz. Der ca. 30-40 Jahre alte und mit einer orangenen Jacke und einer Jeanshose bekleidete Mann konnte durch die Polizisten nicht mehr angetroffen werden. Ob der Mann auch Medikamente erbeutete, steht nicht fest. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell