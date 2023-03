POL-MK: Graffiti an Straßenlaterne und Zaun

Iserlohn (ots) - Zum wiederholten Male entwendeten Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Diesel aus mehreren Fahrzeugen und Maschinen auf der Baustellte an der Seilerseestraße. Insgesamt wurden ca. 1250 Liter Diesel entwendet. Täterhinweise liegen bisher nicht vor. Zeugen werden gebeten sich unter 02371/9199-0 an die Polizeiwache in Iserlohn zu wenden. ...

