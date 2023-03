Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Dieseldiebstahl aus Baustellenfahrzeugen/23-Jähriger randaliert

Iserlohn (ots)

Zum wiederholten Male entwendeten Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Diesel aus mehreren Fahrzeugen und Maschinen auf der Baustellte an der Seilerseestraße. Insgesamt wurden ca. 1250 Liter Diesel entwendet. Täterhinweise liegen bisher nicht vor. Zeugen werden gebeten sich unter 02371/9199-0 an die Polizeiwache in Iserlohn zu wenden. (schl)

Ein 23-jähriger Iserlohner randalierte am frühen Samstagmorgen, gegen 04:20 Uhr, in der Brausestraße. Er warf nach derzeitigem Kenntnisstand einen Altkleidercontainer um und trat an zwei Autos die Außenspiegel ab. Der offenbar unter Drogeneinfluss stehende Mann wurde durch die Polizei in Gewahrsam genommen. Den Morgen verbrachte er im Polizeigewahrsam. Gegen den 23-Jährigen wird wegen Sachbeschädigung ermittelt. (schl)

