Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Anwohnerin stört Einbrecher/Diebstähle aus Umkleidekabinen

Menden (ots)

Unbekannte Täter haben Sonntag, gegen 20.30 Uhr, versucht eine Haustür am Sugambernweg aufzubrechen. Eine Anwohnerin beobachtete das Geschehen von ihrem Balkon aus. Die Täter wurden auf sie aufmerksam und flüchteten in Richtung Heimkerweg. Beschreibung: männlich, ein Täter etwas korpulenter und ca. 1,90 m groß, zwei Täter etwas schmächtiger, schwarze Jogginghose, Turnschuhe, Hoodie, ca. 25 - 30 Jahre alt, dunkle Haare. Eine Fahndung verlief ergebnislos. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Einbruchdiebstahls und sucht Zeugen. (dill)

Am Sonntag kam es am Fußballplatz in Platte Heide zu zwei Diebstählen. Unbekannte entwendeten, zwischen 16:15 und 19:30 Uhr, aus zwei Umkleidekabinen unter anderem eine Apple Watch und einen Autoschlüssel. Mit dem Schlüssel entwendeten sie anschließend wiederum auf dem Parkplatz aus einem Auto weitere Gegenstände. Täterhinweise liegen bisher nicht vor. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Menden unter 02373/9099-0 entgegen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell