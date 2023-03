Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Firmeneinbruch gescheitert

Kierspe (ots)

Samstag, zwischen 18 und 23.20 Uhr, beschädigten unbekannte Täter das Garagentor einer Firma an der Friedrich-Ebert-Straße und versuchten so hinein zu gelangen. Dies misslang. Die Einbrecher richteten Sachschaden an und flüchteten unerkannt. Hinweise nimmt die Wache Meinerzhagen entgegen. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell