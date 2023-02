Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brand in Sollstedt

Nordhausen (ots)

Samstag Nachmittag wurde über die Rettungsleitstelle Nordhausen ein Wohnungsbrand in der Heidenroder Straße in Sollstedt gemeldet. Nach Eintreffen am Brandort und Bekämpfung des Brandes durch die Feuerwehr Sollstedt, konnte im Rahmen der Erstermittlungen folgendes bekannt gemacht werden. Der Brand hatte sich in der Wohnung im 2. Obergeschoss, der Heidenroder Straße 9 ereignet. Der Wohungsinhaber konnte unverletzt vor dem Wohnhaus angetroffen werden. Eine Evakuierung der weiteren Anwohner musste nicht erfolgen und es wurden auch keine weiteren Personen verletzt. Zur Ursache des Brandes können aktuell noch keine Angaben gemacht werden. Die weiterführenden Ermittlungen am Brandort wurden durch die Kriminalpolizei Nordhausen übernommen. Durch den Brand entstand geschätzt ein Saschschaden von 5-10 Tsd. Euro. Aktuell ist die Wohnung nicht bewohnbar und der Geschädigte konnte anderweitig untergebracht werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell