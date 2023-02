LPI-NDH: Unter Einfluss von Alkohol auf E-Scooter

Nordhausen (ots) - Am gestrigen Abend, gegen 22.00 Uhr, wollte eine Streife ein Motorroller in Nordhausen kontrollieren. Der Fahrzeugführer entzog sich zunächst über mehrere Straßenzüge und Kreuzungen, unter Missachtung jeglicher Verkehrsvorschriften, der Kontrolle und konnte letztendlich in der Bochumer Straße gestoppt werden. Zum Zeitpunkt seiner Flucht befand ...

mehr