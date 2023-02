Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach Verfolgungsfahrt auch noch aggressiv gegenüber den Beamten

Nordhausen (ots)

Am gestrigen Abend, gegen 22.00 Uhr, wollte eine Streife ein Motorroller in Nordhausen kontrollieren. Der Fahrzeugführer entzog sich zunächst über mehrere Straßenzüge und Kreuzungen, unter Missachtung jeglicher Verkehrsvorschriften, der Kontrolle und konnte letztendlich in der Bochumer Straße gestoppt werden. Zum Zeitpunkt seiner Flucht befand sich noch ein Sozius auf dem Fahrzeug. Am Anhalteort trat der Fahrzeugführer sofort aggressiv gegenüber den Beamten auf, bedrohte diese und wollte auch keinerlei Personaldokumente herausgeben. Zur Klärung seiner Identität sollte er durchsucht werden, wogegen er sich vehement wehrte. Mit Hilfe der zur Unterstützung eingetroffen weiteren Besatzung, unter dem Einsatz von Hilfsmittel, konnte er letztendlich unter Kontrolle gebracht werden. In der Folge konnte die Identität des Fahrzeugführer geklärt werden. Der Fahrzeugführer stand zum Zeitpunkt seiner Fahrt unter Einfluss berauschender Mittel und ist zudem nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Eine gerichtsverwertbare Blutentnahme wurde angeordnet und die Person nach den polizeilichen Maßnahmen aus diesen entlassen. Der 29-jährige Fahrzeugführer muss sich nunmehr wegen verschiedener Delikte verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell