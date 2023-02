Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pressebericht der PI Eichsfeld vom 26.02.2023

Nordhausen (ots)

Verkehrsgeschehen:

Zu einer ungewöhnlichen Unfallaufnahme wurde die Polizei am 25.02.2023 / 06:40 Uhr gerufen. Der 24jährige Fahrer eines Pkw Audi war auf der L 1015 in Richtung Breitenworbis, aus Hüpstedt kommend, mit einem Hausschwein, welches die Straße querte, kollidiert. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500,-EUR. Das Tier konnte an der Unfallstelle an den Eigentümer übergeben werden. Ob sich das Schwein auf der Flucht vor dem Metzger befand, wurde nicht bekannt. Den Unfall zumindest überlebte es.

In der Zeit vom 25.02.2023 / 21:00 Uhr - 23:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf dem Parkplatz des Cosmic-Center in 37308 Heilbad Heiligenstadt / Dingelstädter Straße 64b abgestellten schwarzen Pkw VW Golf am linken Außenspiegel. Der Verursacher verließ pflichtwidrig die Unfallstelle.

Am 25.02.2023 / 15:35 Uhr befuhr der 50jährige Fahrer eines Pkw Skoda Octavia die L 3080 von Arenshausen in Richtung Uder, als vor ihm ein Fuchs die Fahrbahn querte. Nach erfolgter Gefahrenbremsung und Ausweichmanöver verlor der Fahrer des Pkw die Kontrolle über das Fahrzeug und schleuderte in einer leichten Linkskurve gegen die linke Leitplanke. Der Pkw prallte zurück, rutschte über die Fahrbahn und kam im rechten Straßengraben zum Stillstand. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 2.000,-EUR. Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem 50jährigen ein Atemalkoholwert von 0,82 Promille festgestellt. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, der Führerschein beschlagnahmt und Anzeige erstattet.

