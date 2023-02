Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Nordhausen (ots)

Am Samstag, gegen 19:50 Uhr, ereignete sich im Kreuzungsbereich Uferstraße - Sundhäuser Straße ein Verkehrsunfall bei dem sich der Unfallverursacher in der Folge pflichtwidrig von der Unfallstelle entfernte. Der Geschädigte hatte die Absicht von der Uferstraße nach links in die Sundhäuser Straße abzubiegen. Zu diesem Zeitpunkt kam der Unfallverursacher aus der Sundhäuser Straße und beabsichtige den Kreuzungsbereich in Richtung Erfurter Straße zu überqueren, ohne dabei auf den vorfahrtsberechtigen Unfallgeschädigten zu achten. Zwischen beiden Fahrzeugen kam es zur Kollision und der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen dunklen Kleinwagen BMW oder VW handeln. Dieser soll laut Angaben des Geschädigten durch eine blonde, männliche Person geführt wurden sein. Vom Geschädigten konnte lediglich Kennzeichenfragmente zum Fahrzeug erkannt werden. Diese führten leider nicht zur Ermittlung des flüchtigen Fahrzeuges. Durch den Unfall entstand am Fahrzeug des Geschädigten ein Schaden von ca. 1000 Euro. Hinweise zur Aufklärung der Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer: 03631/960 entgegen.

