Ludwigsburg (ots) - Am frühen Sonntagmorgen, gegen 03.20 Uhr, wurde ein 52 Jahre alter Mann vor einer Bankfiliale am Marktplatz in Sindelfingen von zwei 27 und 28 Jahre alten Tatverdächtigen beraub. Ein Zeuge hatte die Tat beobachtet und die Polizei alarmiert. Da der Tatort in nächster Nähe zum Polizeirevier liegt, trafen nur kurz danach bereits Polizeibeamte vor Ort ein. Diese konnten drei Personen feststellen, die ...

mehr