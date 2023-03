POL-MK: Werkzeugdiebstahl aus Fahrzeug

Menden (ots) - An der Wolfskuhle, ca. 200 Meter vor der Einmündung Lürbker Straße, ist heute Mittag, gegen 13 Uhr, ein Autofahrer ums Leben gekommen. Der 18-jährige Mendener war gemeinsam mit einem Beifahrer (18) in einem VW Polo in Richtung Lendringsen unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Trotz intensivster Bemühungen der zügig vor Ort ...

