POL-MK: Pressemitteilung über die Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

Menden (ots) - Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Heckscheibe eines an der Bismarckstraße parkenden VW Golfs mit einer Glasflasche eingeworfen. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Die Polizei ermittelt wegen einer Sachbeschädigung. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 ...

