Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Betrüger mit "Hallo Mama/Papa..."-Masche erfolgreich

Lüdenscheid (ots)

Eine 57-Jährige aus Lüdenscheid erhielt bereits am Montag eine SMS ihres angeblichen Sohnes. Dieser gab vor, eine neue Nummer zu haben und bat sie darum ihm im Messenger "WhatsApp" zu schreiben. Nachdem man im Messenger einige Nachrichten ausgetauscht hatte, bat der falsche Sohn um eine Überweisung, da er offene Rechnungen habe. Die Geschädigte kam der bitte nach und überwies Geld. Als der Betrüger am Dienstag nochmals nach Geld fragte, wurde die 57-Jährige misstrauisch. Der Betrug fiel auf. Auch weiterhin geben sich Betrüger per SMS oder Messenger als Angehörige mit neuer Nummer aus. Bleiben Sie misstrauisch, wenn Sie entsprechende Nachrichten von unbekannten Nummern erhalten. Rufen Sie zunächst die alte Nummer des Angehörigen an. Erstatten Sie im Betrugsfall Anzeige. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell