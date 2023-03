POL-MK: Bezugsmeldung zu "Vermisste 74-Jährige aus Schalksmühle" (23.03.2023 - 20:34 Uhr, GELÖSCHT) - Vermisste durch Spürhund aufgefunden

Lüdenscheid (ots) - Die Polizei fahndet derzeit, nach einem Betrug in einem Drogeriemarkt in der Knapper Straße, nach einer unbekannten Tatverdächtigen. Weitere Informationen, Bilder und eine Personenbeschreibung gibt es im Fahndungsportal der Polizei: https://polizei.nrw/fahndung/101631. Hinweise zur Identität der Täterin nimmt die Polizei in Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle ...

