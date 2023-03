Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Sachbeschädigung an St. Aloysius-Kirche

Iserlohn (ots)

Unbekannte haben zwischen Mittwochnachmittag, 12:30 Uhr und Donnerstagmorgen, 07:30 Uhr an der St. Aloysius Kirche zwei Lampen, ein Geländer und den Blitzableiter beschädigt. Eine Berechtigte stellte den Schaden am Morgen fest und informierte die Polizei. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen. (schl)

