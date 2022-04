POL-PDWIL: Lkw kollidiert mit Wohnhaus

Bitburg (ots) - Am 31.03.2022 wurde gegen 18:00 Uhr ein grauer Nissan Micra auf einem Parkplatz in der Denkmalstraße in Bitburg beschädigt. Ein Reifen wurde mit einem spitzen Gegenstand zerstochen. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können oder Feststellungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bitburg in Verbindung zu setzen. Rückfragen ...

