Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Junger Mann (18) stirbt bei Verkehrsunfall

Menden (ots)

An der Wolfskuhle, ca. 200 Meter vor der Einmündung Lürbker Straße, ist heute Mittag, gegen 13 Uhr, ein Autofahrer ums Leben gekommen. Der 18-jährige Mendener war gemeinsam mit einem Beifahrer (18) in einem VW Polo in Richtung Lendringsen unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Trotz intensivster Bemühungen der zügig vor Ort erschienenen Rettungskräfte, verstarb er noch am Ort des Geschehens. Der Beifahrer kam mit einer Schockverletzung in das St. Vincenz Krankenhaus Menden. Die Straße ist (Stand 14.45 Uhr) voll gesperrt. Ein Spezialteam für die Aufnahme von schweren Verkehrsunfällen des Polizeipräsidiums Dortmund wird dort in den kommenden Stunden Spuren sichern. Die Ermittlungen zum Hergang dauern an. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache Menden entgegen. (dill)

