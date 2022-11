POL-MI: Brand in Mehrfamilienhaus vermutlich fahrlässig verursacht

Lübbecke (ots) - In der Nacht zu Montag ist es zu einem Einbruch in das Kiosk "Almaz" an der Niedernstraße gekommen. Die Ermittler bitten um Zeugenhinweise. Den ersten Erkenntnissen nach versuchten Unbekannte im Zeitraum Sonntag, 20.35 Uhr bis Montag, 7.50 Uhr die Eingangstür des Kiosks aufzuhebeln. Als sie daran scheiterten, zertrümmerten sie eine Fensterfront mit einem Gullydeckel und gelangten so in einen Lagerraum. Aus diesem und auch aus einem Verkaufsraum ...

