Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: In Kiosk eingebrochen

Lübbecke (ots)

In der Nacht zu Montag ist es zu einem Einbruch in das Kiosk "Almaz" an der Niedernstraße gekommen. Die Ermittler bitten um Zeugenhinweise.

Den ersten Erkenntnissen nach versuchten Unbekannte im Zeitraum Sonntag, 20.35 Uhr bis Montag, 7.50 Uhr die Eingangstür des Kiosks aufzuhebeln. Als sie daran scheiterten, zertrümmerten sie eine Fensterfront mit einem Gullydeckel und gelangten so in einen Lagerraum. Aus diesem und auch aus einem Verkaufsraum entwendeten sie in der Folge zahlreiche Tabakwaren - darunter auch E-Zigaretten. Anschließend flüchtete man offenbar auf dem Einstiegsweg in unbekannte Richtung.

Die Ermittler hoffen, dass Zeugen auf die Tat und die damit verbundene Lärmentwicklung aufmerksam geworden sein könnten. Diese werden gebeten, unter Telefon (0571) 88660 Kontakt zur Polizei herzustellen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell